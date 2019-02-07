بومبيو: على مادورو أن يسمح بوصول المساعدات للشعب الجائع

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اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، نظام نيكولاس مادورو بـ”منع” المساعدات الإنسانية من دخول فنزويلا، خصوصاً تلك التي أرسلتها الولايات المتحدة بالتنسيق مع معسكر “الرئيس الانتقالي” خوان غوايدو.

وكتب بومبيو على تويتر: “الشعب الفنزويلي في حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية. تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى مساعدته، لكن جيش فنزويلا بأمر من مادورو يمنع المساعدة (التي تنقلها) شاحنات وسفن”.

وأضاف: “على نظام مادورو أن يسمح بوصول المساعدات إلى الشعب الجائع”.

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ويحاول غوايدو، الذي اعترفت به 40 دولة، بينها الولايات المتحدة رئيساً انتقالياً لفنزويلا، تنظيم وصول هذه المساعدة الدولية. لكن رئيس الدولة، نيكولاس مادورو، يرفض ذلك، معتبراً أنها تمهد لتدخل عسكري خارجي.

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