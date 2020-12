بومبيو عن انتخابات فنزويلا: تزييف وخيال

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر” أن نتائج الانتخابات البرلمانية في فنزويلا “لن تعكس إرادة شعب البلاد”، وأن العملية الانتخابية هناك “تزييف وخيال”.

وكتب بومبيو “لقد حدث تزوير انتخابي في فنزويلا. النتائج التي سيعلن عنها النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو، لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي… ما يحدث اليوم هو تزييف وخيال وليس انتخابات”.

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election.

