بومبيو: هل سيُحمّل العالم إيران مسؤولية توصيل النفط لسوريا؟

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إنه بالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن ناقلة النفط “أدريان داريا 1” لن توصل النفط إلى سوريا، إلا أنها بالفعل تنقل النفط قبالة سواحل سوريا.

جاء ذلك من خلال تغريدة على حسابه في “تويتر”، أرفق بها صورة بالأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط “أدريان داريا 1” بالقرب من السواحل السورية.

وأضاف بومبيو في تغريدته: “هل سيُحمّل العالم إيران المسؤولية إذا ما تم توصيل هذا النفط إلى سوريا؟”

وكان بومبيو قد اتهم ظريف بالكذب من قبل وقال في لقاء مع برنامج “Face the Nation” على شبكة “سي بي اس نيوزCBS News”: “لا أعلم لماذا ينصت أي أحد لوزير الخارجية الإيراني؟ ليس لديه (ظريف) أي علاقة بالسياسة الخارجية الإيرانية.. لقد كذب لعقود ثم استقال..”.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن الناقلة الإيرانية محور النزاع بين طهران والغرب، سلمت شحنتها بعد رسوها على ساحل البحر المتوسط.

وأضافت الوكالة نقلا عن عباس موسوي: “ناقلة النفط الإيرانية أدريان دريا رست في نهاية المطاف عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط… وأفرغت حمولتها”.

وكانت الناقلة “أدريان داريا1” قد أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال قبالة الساحل السوري مطلع الشهر الماضي والتقطت أقمار صناعية صوراً لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.

Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2019