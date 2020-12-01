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بومبيو يؤكد: العقوبات حرمت إيران من تمويل الإرهاب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 5:03 مساءً
بومبيو

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

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أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال كلمة له ضمن إطار الحوار الاستراتيجي مع البحرين، الثلاثاء، أن بلاده تتعاون مع البحرين ضد الإرهاب.

من جانبه أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني في الحوار، أن الشراكة مع الولايات المتحدة كانت حجر الأساس لأمن الخليج، مضيفاً أن إيران لديها نوايا خبيثة تجاه دول المنطقة.

وشدد الزياني على أن إيران تشكل تحدياً أمنياً للمنطقة، داعياً المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على طهران.

من جهة أخرى، أكد الزياني أن اتفاقيات السلام مع إسرائيل ستساعد في إعادة رسم الشرق الأوسط.

وأعلن رغبة بلاده في تحقيق المزيد من الازدهار لدول المنطقة.

يشار إلى أن وفداً بحرينياً مؤلفا من 40 مسؤولا رفيع المستوى كان وصل إسرائيل، الثلاثاء، في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد.

وأكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، وصول وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ظهر الثلاثاء.

كما من المقرر أن يجري الوفد مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل، قبل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأشكينازي، الأربعاء.

إلى ذلك، تعد هذه الزيارة هي الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ الاتفاق الإبراهيمي المبرم بين البلدين في أيلول الماضي، وذلك بحسب “العربية”.

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