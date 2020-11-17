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بومبيو يؤكد على ضرورة العمل مع أوروبا لمواجهة تصرفات تركيا

منذ 11 دقيقة
بومبيو

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على ضرورة العمل المشترك بين بلاده وأوروبا بحاجة لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال بومبيو لصحيفة لو فيغارو الفرنسية اليومية “نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية”، مشيرا إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورنو كراباخ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وأضاف “بحثنا أيضاً ما تقوم به تركيا في ليبيا حيث أدخلت أيضاً قوات من دول ثالثة، وأفعالها في شرق البحر المتوسط، والقائمة تطول”.

وشدّد الوزير الأميركي على أنّ موقف بلاده هو أنّ “تدويل هذه الصراعات مؤذٍ ويضرّ بكل الدول المعنية، لذلك طالبنا كلّ الدول بوقف تدخّلها في ليبيا، سواء أكانت روسيا أم تركيا أم سواهما”.

وأضاف “نفس الشيء في أذربيجان” حيث إنّ “الاستخدام المتزايد للقدرات العسكرية التركية يقلقنا”.

واعتبر بومبيو أنّه “يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل معًا لإقناع أردوغان بأنّ مثل هذه الأعمال لا تصبّ في مصلحة شعبه”.

وحول إيران، قال المسؤول الأميركي إنه ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا “تعذب” الشرق الأوسط.

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