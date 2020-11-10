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بومبيو يثير الجدل … “سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب”

منذ 37 دقيقة
مايك بومبيو ودونالد ترامب

مايك بومبيو ودونالد ترامب

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رغم إعلان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن على منافسه دونالد ترامب، لكن لا شيء حاسم حتى اللحظة بحسب الرئيس ترامب الذي قال في تغريدة على موقع “تويتر”، الثلاثاء: “لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.

ومن جهة أخرى فاجأ وزير الخارجية الاميركية ميك بومبيو العالم بتصريح مثير، الثلاثاء، وعد فيه بعملية “انتقالية سلسة” في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك على الرغم من فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات وفق التقديرات.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي “سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب”. وأوضح وزير الخارجية إن هناك أصواتا لم يجر إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية.

لكنه عاد وقال إنه الانتقال السلس للسلطة سيحدث “بغض النظر عن الفائز”.

وتمثل تصريحات بومبيو حالة التوتر في العاصمة واشنطن، نتيجة عدم اعتراف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الأخيرة التي أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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