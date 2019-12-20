بومبيو يهاجم “آية الله وعصابته”.. وعقوبات جديدة على إيران

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شن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجوما على النظام الإيراني، مشددا على ضرورة رحيل “آية الله وعصابته”، بحسبه، ومعلنا عقوبات جديدة على طهران.

وفي مؤتمر صحفي بشأن حقوق الإنسان والنظام الإيراني، بثه موقع الخارجية، قال بومبيو إن النظام الإيراني “لم يحترم شعبه منذ 40 عاما”، دون تسمية الموصوف بـ”آية الله”، الذي يشير عادة إلى نظام ولاية الفقيه الشيعي.

وأعلن بومبيو فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين، أصدرا أحكاما على عدد من “المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين”، بحسبه، إضافة إلى منع آخرين من حصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي اتهام بلاده للسلطات الإيرانية بقتل نحو ألف شخص في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أسابيع، مؤكدا استمرار تلقي شهادات من مواطنين بشأن أعمال القمع.

طهران ترد



وصفت وزارة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بأنه “بوق للغطرسة والخداع والإساءة”، معتبرة أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة “عقيمة وموهومة”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي إن “مثل هذه الاساليب لن تجديهم نفعا”، مؤكدا أن بومبيو “لا يرقى إلى مستوى أي وزير للخارجية في العالم ولا مكانة له في هذه الساحة”.

وأضاف أن “وزراء الخارجية ينادون عادة بالسلام والمصالحة والحوار والاحترام في حين أن السيد بومبيو هو بوق للغطرسة والخداع والاهانة والاساءة”.