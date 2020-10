بومبيو يهدد … سنطال كل من سيساعد إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الجمعة أن بلاده ستلاحق أي كيان أو فرد يساعد إيران في التهرب من العقوبات.

تصريح بومبيو جاء عقب فرض الخزانة الأميركية البارحة الخميس عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران. وأعلنت أنها فرضت عقوبات أميركية على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية.

وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخارجية الأميركية أيضا عقوبات على 5 كيانات لمشاركتها في معاملات مرتبطة بصناعة النفط والبتروكيماويات في إيران، وشملت عقوباتها 3 أفراد.

Yesterday, the United States imposed sanctions on 11 entities and 5 individuals related to Iran's oil industry. We will not waver in our efforts to pursue any entity or individual helping the Iranian regime in evading our sanctions.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 30, 2020