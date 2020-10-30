بومبيو يهدد … سنطال كل من سيساعد إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الجمعة أن بلاده ستلاحق أي كيان أو فرد يساعد إيران في التهرب من العقوبات.

تصريح بومبيو جاء عقب فرض الخزانة الأميركية البارحة الخميس عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران. وأعلنت أنها فرضت عقوبات أميركية على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية.

وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخارجية الأميركية أيضا عقوبات على 5 كيانات لمشاركتها في معاملات مرتبطة بصناعة النفط والبتروكيماويات في إيران، وشملت عقوباتها 3 أفراد.

Yesterday, the United States imposed sanctions on 11 entities and 5 individuals related to Iran's oil industry. We will not waver in our efforts to pursue any entity or individual helping the Iranian regime in evading our sanctions. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 30, 2020

وذكّر بومبيو في تغريدة على حسابه على تويتر بأن بلاده فرضت يوم أمس عقوبات على 11 كيانا و 5 أفراد على صلة بصناعة النفط الإيرانية، مشدداً على أن أميركا لن تتوانى إطلاقا في ملاحقة أي كيان أو فرد يساعد النظام الإيراني على التهرب من عقوباتنا.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أمس بياناً أوضح فيه فرض عقوبات على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية، محددا 8 كيانات شاركت في عمليات البيع والشراء هذه.

كما أشار إلى أن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب لطالما أكد أن هدف العقوبات هو إخضاع النظام الإيراني للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد وشامل يتضمن بالإضافة إلى تجميد الأنشطة النووية الإيرانية، وقف برنامج الصواريخ لإنهاء تدخلات طهران في المنطقة، التي تزعزع الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.