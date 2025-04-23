"بوينغ" تسجل خسائر أقل من المتوقع في الربع/1 مع زيادة تسليم الطائرات

أعلنت “بوينغ” اليوم الأربعاء تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقع بفضل زيادة شركة صناعة الطائرات الأمريكية إنتاجها وتسليمها المزيد من الطلبيات بعد توقف معظم الإنتاج أواخر العام الماضي بسبب إضراب ومشكلات في الجودة.

وقفز سهم الشركة ثمانية بالمئة في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بعد تسجيل خسارة أقل من المتوقع وزيادة تدريجية في إنتاج الطائرات من طراز 737 خلال الربع.

وتسعى بوينغ إلى مضاعفة إنتاج طائرتها الأكثر مبيعا، 737 ماكس، من مستواها في يناير كانون الثاني إلى 38 طائرة شهريا بحلول نهاية العام الجاري.

وفي تعليقات لشبكة (سي.إن.بي.سي)، قال الرئيس التنفيذي كيلي أورتبيرج الذي تولى قيادة شركة صناعة الطائرات العام الماضي ووعد بزيادة الإنتاج بحذر إن بوينغ تنتج طائرات 737 بمعدل شهري يتجاوز الثلاثين طائرة بقليل.

وتأثرت بوينغ أيضا بتداعيات حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى إعادة اثنين من طائراتها كانتا متجهتين إلى شركة طيران صينية.

وقال أورتبيرغ إن بوينغ قد تعيد توجيه الطائرات التي كان من المقرر تسليمها لشركات طيران صينية خلال العام الجاري إلى عملاء آخرين.

وأعلنت بوينغ تسجيل خسارة معدلة بلغت 49 سنتا للسهم خلال الربع الأول من العام الجاري انخفاضا من 1.13 دولار للسهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقع المحللون وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن أن تتكبد الشركة خسارة معدلة قدرها 1.29 دولار للسهم.