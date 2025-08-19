الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
ارتفاع عدد قتلى موظفي الإغاثة إلى مستوى قياسي خلال الحرب على غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2025 4:46 مساءً
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية شنت يوم الجمعة على مدرسة كانت تؤوي نازحين، في مدينة غزة، 16 أغسطس 2025. رويترز

أظهرت بيانات أن عدد القتلى من موظفي الإغاثة ارتفع بنحو الثلث ليصل إلى ما يقرب من 400 في 2024، وهو العام الذي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوفهم منذ بدء تسجيل الأعداد في 1997، في حين يتواصل سقوط المزيد منهم هذا العام جراء استمرار الصراع في غزة.

وذكرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، نقلا عن قاعدة بيانات، أن 383 موظف إغاثة قتلوا في 2024، نصفهم تقريبا في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في بيان “الهجمات على هذا النطاق، مع الغياب المطلق للمساءلة، هي إدانة مخزية للتقاعس واللامبالاة الدوليين”.

ووفقا لبيانات مؤقتة من (قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة)، وهي منصة تمولها الولايات المتحدة وتجمع تقارير عن الوقائع الأمنية الكبرى التي تؤثر على موظفي الإغاثة، قُتل 265 موظف إغاثة حتى الآن هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

