بيانات تظهر تراجع واردات الهند من النفط الروسي في يوليو

قالت مصادر‭ ‬تجارية وبيانات إن واردات الهند من النفط الروسي انخفضت في يوليو تموز بعد أن قفزت في الشهر السابق، وعزت ذلك إلى إبطاء بعض شركات التكرير مشترياتها بسبب انخفاض الخصومات.

وينخفض الطلب الهندي على الوقود عادة خلال موسم الرياح الموسمية.

ومن المرجح أن تتباطأ واردات النفط الروسي لثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم بشكل أكبر في أغسطس آب وسبتمبر أيلول مع وقف شركات التكرير الحكومية الهندية مشتريات خام الأورال مؤقتا بسبب تقليص الخصومات وتزامنا مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهند بعدم شراء النفط الروسي.

أظهرت البيانات أن الهند استوردت 1.5 مليون برميل يوميا من الخام الروسي في يوليو تموز، بانخفاض 24.5 بالمئة عن الشهر السابق.

ووفقا للبيانات، استحوذت شركات التكرير الخاصة، ريلاينس إندستريز ونايارا إنرجي المدعومة من روسيا وشركة إتش.بي.سي.إل- ميتال إنرجي المحدودة، على حوالي 60 بالمئة من واردات الهند من النفط الروسي في يوليو تموز بينما ذهبت النسبة المتبقية إلى شركات التكرير الحكومية.

واستحوذت روسيا في يوليو تموز على 34 بالمئة من إجمالي واردات الهند البالغة 4.44 مليون برميل يوميا. وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط في يوليو تموز كانت الأدنى منذ سبتمبر أيلول 2023.

وظلت روسيا أكبر موردي النفط للهند، يليها العراق والسعودية.

أظهرت البيانات أيضا أن حصة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وخصوصا الدولة المنتجة في الشرق الأوسط، من إجمالي واردات الهند ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في يوليو تموز.