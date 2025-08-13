الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
بيانات رسمية تؤكد تباطؤ التضخم الألماني الشهر الماضي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 10:22 صباحًا
الاقتصاد الألماني - تعبيرية

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء إن التضخم تباطأ إلى 1.8 بالمئة في يوليو تموز، مؤكدا بذلك بيانات أولية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الألماني، المنسق للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، اثنين بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية يوم أمس الثلاثاء إن ثقة المستثمرين الألمان انخفضت بأكثر من المتوقع في أغسطس آب، مشيرا إلى خيبة أمل واسعة النطاق إزاء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتباطؤ الأداء الاقتصادي في ألمانيا في الربع الثاني.

وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 34.7 نقطة من 52.7 نقطة في يوليو تموز. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يسجل المؤشر 39.8 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد “يشعر خبراء الأسواق المالية بخيبة أمل إزاء الاتفاق التجاري الذي تم الإعلان عنه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقا تجاريا إطاريا مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي يفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم السلع الواردة من التكتل.

وقال فامباخ إن الانخفاض يرجع أيضا إلى الأداء الضعيف للاقتصاد الألماني في الربع الثاني.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.1 بالمئة في الربع الثاني، إذ تباطأ الطلب من الولايات المتحدة بعد أشهر شهدت مشتريات قوية تحسبا للرسوم الجمركية الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

