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بيان المشاورات اليمنية: المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة

7 - أبريل - 2022
المشاورات اليمنية-اليمنية في الرياض

المشاورات اليمنية-اليمنية في الرياض

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في ختام المشاورات “اليمنية اليمنية” في المملكة العربية السعودية اليوم بعد انطلاقها منذ قرابة الاسبوع، وبحسب اليبان الختامي اشار إلى “الدخول في مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وقد اختتمت اليوم المشاورات بمشاركة طيف كبير من الأطراف اليمنية، وممثلين عن أطراف إقليمية ودولية، لكن بغياب الحوثيين، وشارك في جلسة اختتام المشاورات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني المعين اليوم.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في كلمته خلال الاختتام إن نجاح المشاورات اليمنية-اليمنية نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل.
وجاء في البيان الختامي للمشاورات الذي تلاه رئيس الحكومة معين عبدالملك أن المشاورات توصلت إلى تعزيز مؤسسات الدولة لتمكينها من تأدية واجباتها ووحدة الصف.
رحب البيان الختامي بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً دعمه للمجلس الجديد.
وقال البيان إن مجلس القيادة دعا لبدء التفاوض مع الحوثيين بإشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأضاف “تم الاتفاق على أهمية سرعة تنفيذ ما تبقى من خطوات من اتفاق الرياض وتشكيل فريق للمتابعة”.

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