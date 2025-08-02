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بيان رسمي بشأن "منع السوريين من دخول العراق"!

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2025 10:05 صباحًا
معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق

معبر البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق

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أصدرت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية في العراق، يوم الجمعة، بياناً عن الأنباء المتداولة بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى العراق.

وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا العميد مقداد ميري في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تنفي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد، وتؤكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح أن “جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة”.

ولفت العميد إلى أن “اللجنة تحث وسائل الإعلام والمواطنين على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع”.

وتُعد “اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية” لجنة حكومية عراقية تُشكَّل سنوياً بهدف تنظيم وتأمين الزيارات الدينية التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف أرجاء العراق ودول أخرى، مثل زيارة الأربعين في كربلاء. وتُعد هذه الزيارات من أكبر التجمعات البشرية في العالم، ما يستدعي استعدادات أمنية ولوجستية كبيرة.

وتتكوّن اللجنة من ممثلين عن وزارات ومؤسسات أمنية وخدمية، من بينها وزارات الداخلية والدفاع والصحة، وهيئة الحشد الشعبي، وجهازي المخابرات والأمن الوطني، إلى جانب المحافظات التي تمر بها طرق الزوار. وتعمل اللجنة على وضع خطط لحماية المشاركين، وتنظيم حركة السير، وتقديم الدعم الطبي والخدمات الضرورية.

وبشكل دوري، تنتشر شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول المواطنين السوريين إلى العراق، أو العراقيين إلى سوريا. وكان آخرها في شهر حزيران الماضي، حيث زُعم أن الحكومة السورية رفعت رسوم تأشيرة الدخول للعراقيين الراغبين في زيارة سوريا إلى أكثر من 250 دولاراً أميركياً.

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