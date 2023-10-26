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بيان عربي مشترك يندد بالعقاب الجماعي في غزة

26 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2023 5:50 مساءً
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

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استنكر وزراء خارجية الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب (الخميس 26-10-2023) استهداف المدنيين و”الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي” في قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وجاء في بيان الوزراء أن حق الدفاع عن النفس لا يسوّغ انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن وزراء الخارجية العرب ينددون أيضا بالتهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة.

وقال فلسطينيون في غزة إن الغارات الجوية الإسرائيلية دكت المنطقة مرة أخرى ليلا، وقال سكان يعيشون في وسط القطاع، بالقرب من مخيم البريج للاجئين وشرق قرية القرارة، إن المنطقة تعرضت لقصف مكثفا بالدبابات طوال الليل.

وقال وزراء الخارجية في البيان إنهم يؤكدون على أن “حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

ونددوا بالتهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة، وأكدوا أن “غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة”.

وأكد الوزراء على ضرورة “بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب 1967.

    المصدر :
  • رويترز

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