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بيان فرنسي ألماني بولندي: ملتزمون بتعزيز علاقات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي

منذ 53 دقيقة
فرنسا وألمانيا وبولندا

فرنسا وألمانيا وبولندا

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أعلنت دول كل من  فرنسا وألمانيا وبولندا التزامها تدعم أوكرانيا لبناء علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماع ما يعرف “بمثلث فايمار” في لودز ببولندا، قالت الدول الثلاث إنها “جددت التأكيد على التزامها بتعزيز الارتباط السياسي والتكامل الاقتصادي لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وسوقه الداخلية”.

وتقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي الاثنين، لكن من المرجح أن تستغرق العملية سنوات على الرغم من دعم الدول الأعضاء بعد الغزو الروسي.

وفي سياق متصل، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ودعت لدمجها في كافة فضاءات الاتحاد.

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع يورونيوز: “تشارك أوكرانيا في بعض العمليات الأوروبية، على سبيل المثال، في دمج السوق الأوكرانية في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة. نتعاون بشكل وثيق للغاية، في مجال الطاقة وفي مجالات أخرى”.

وتابعت “بمرور الوقت، يجب أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، هذا البلد واحد منا، ونريد أن نراه في الأسرة الأوروبية”.

وقد أيد وزراء الداخلية الأوروبيون بأغلبية كبيرة خطة منح حماية مؤقتة للأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس يرس” الفرنسية، حتى الآن وصل 300 ألف أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للمفوضية الأوروبية، نصفهم في بولندا بحسب وارسو.

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