الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان: قطر تدين بقوة الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في غزة

منذ ساعة واحدة
علم قطر

علم قطر

A A A
طباعة المقال

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا الثلاثاء استنكرت فيه بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي راح ضحيته مئات المدنيين.

وقال البيان “توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل … المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة”.

هذا وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيليّ مجزرة مروّعة جديدة في غزة، مساء اليوم الثلاثاء 17\10\2023، باستهدافه مستشفى الأهلي المعمداني الذي كان يضمّ حوالي 1500 نازح، متسببًا بسقوط مئات الشهداء والجرحى. في وقت أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على الضحايا، وسط تنديدات دوليّة وعربيّة بدأت تتوالى نظرًا لفظاعة الجريمة.

فلا تزال أعداد الضحايا تتزايد باستمرار، وسط أنباء عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 760، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة، أنّه “دخل إلى ساحة مستشفى المعمداني ولم نجد جرحى، بل وجدنا أشلاء مئات الشهداء”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خالد مشعل
طوفان الأقصى
خالد مشعل يدعو للاحتجاج أمام السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم
شعار منظمة الصحة العالمية
طوفان الأقصى
منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى شمال غزة
اردوغان
طوفان الأقصى
أردوغان: الهجمات الإسرائيلية خالية من أبسط القيم الإنسانية

الأكثر قراءة

رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين
حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد فورد" - USS Gerald Ford
إحداهما تضم مفاعلاً نووياً.. معلومات هامة عن حاملتي الطائرات المتجهتين للشرق الأوسط؟