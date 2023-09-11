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بيان مشترك: تشدد السعودية والهند على أهمية دعم استقرار أسواق النفط

منذ 56 ثانية
رئيس وزراء الهند ومحمد بن سلمان

رئيس وزراء الهند ومحمد بن سلمان

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أعلنت السعودية والهند في بيان مشترك الاثنين أن المملكة ملتزمة بكونها شريكا يمكن التعويل عليه ومصدرا لإمدادات النفط الخام للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأضاف البيان “تشدد السعودية والهند على ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية وأهمية دعم استقرار أسواق النفط”.

هذا وقال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية الاثنين إن البلاد ستتصل بشبكة سكك حديدية وموانئ تربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا جرى الإعلان عنها على هامش قمة مجموعة العشرين مطلع الأسبوع.

وسيربط اتفاق السكك الحديدية والموانئ متعدد الجنسيات، الذي يضم الولايات المتحدة والسعودية والهند والاتحاد الأوروبي والإمارات، الشرق الأوسط بجنوب آسيا وينظر إليه على أنه ينافس مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموح.

وفي أثناء زيارة دولة قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الهندية نيودلهي، بحث البلدان أيضا إمكان إجراء المبادلات التجارية بعملتي البلدين واستئناف المفاوضات على اتفاقية تجارة حرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي.

وقال أوصاف سعيد، المسؤول بوزارة الخارجية الهندية، إن البلدين وقعا ثماني اتفاقيات الاثنين إحداها لتوسيع نطاق شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية لتصبح شراكة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والبترول والاحتياطيات الاستراتيجية.

    المصدر :
  • رويترز

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