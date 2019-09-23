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بيان من بريطانيا وفرنسا وألمانيا يحمل إيران مسؤولية الهجمات على أرامكو

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قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر أيلول وطالبت طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.

وقالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية”.

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وفي نيويورك، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث عن إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا.

وقال للصحفيين عقب لقائه برئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونغ إن إيران واقعة تحت “ضغوط أكثر من أي وقت مضى” نتيجة حملة الضغوط القصوى الخاصة بالعقوبات الاقتصادية.

وأضاف “كثير من الأمور تحدث فيما يتعلق بإيران… أكثر مما تعرفون. سأتطرق إليها قليلا غدا”.

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