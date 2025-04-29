بيان من وزارة العدل السورية حول الأحداث الأخيرة في جرمانا بريف دمشق

أصدرت وزارة العدل السورية اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا حول الأحداث الأخيرة في جرمانا بريف دمشق.

وجاء في البيان: “تتابع وزارة العدل الأحداث الأخيرة وتؤكد على أهمية اللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن وذلك من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها”.

وأضاف: “في إطار حرصها على حماية المقدسات والرموز الدينية، تؤكد الوزارة أنّها لن تتهاون في ملاحقة الاعتداءات، خاصة تلك الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، كما تدعو الوزارة المواطنين على الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار نحو خطاب الفتنة والتجييش، إذ أن هذه الأفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”.

وتابع البيان: “تتابع الوزارة عن كثب الإجراءات اللازمة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة في وزارة الداخلية”.

وختم البيان: “ندعو الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق العدالة”.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لصحيفة “الثورة” السورية باجتماع بين وجهاء من أهالي جرمانا وقيادات الأمن العام وسياسيين، في محاولة لاحتواء التوتر وإنهاء الخلافات، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة.

وأكد المصدر انتشار قوات الأمن العام حول جرمانا لمراقبة الوضع الأمني ومنع دخول أي مسلحين إلى المدينة.

وعلى صعيد آخر، قررت عدة جامعات خاصة في ريف دمشق تأجيل الدوام والامتحانات اليوم الثلاثاء، بسبب صعوبة وصول الطلاب وحفاظا على سلامتهم في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن “عددا كبيرا من الجامعات تقع في ريف درعا، وقد تقرر التأجيل حرصا على سلامة الطلاب”، مع طمأنتهم بتحسن الأوضاع حاليا وتدخل الأمن العام ووزارة الدفاع للحفاظ على الهدوء.