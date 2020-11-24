بيتكوين تسجل أعلى مستوى قياسي على الإطلاق

لأول مرة منذ ثلاث سنوات، سجلت عملة بيتكوين اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى قياسي بلغ 19 ألف دولار، وارتفعت عملة بيتكوين نحو 160 في المئة هذا العام، واكتسبت فقط في شهر تشرين الثاني قرابة الـ40% من قيمتها.

وارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 18،918 دولار، بالقرب من رقمها القياسي البالغ 19،666 دولار.

وكان الدافع وراء ارتفاعها الحاد هو الطلب على الأصول الأكثر خطورة وسط التحفيز المالي والنقدي غير المسبوق المصمم لمواجهة الضرر الاقتصادي لوباء كورونا.

كما أن الحاجة إلى الأصول التي يُنظر إليها على أنها مقاومة للتضخم والتوقعات بأن العملات الرقمية ستصبح سائدة ساعد في ارتفاع قيمتها.

ويتخلل تاريخ بيتكوين الممتد على مدى 12 عامًا مكاسب مريرة وانخفاضات حادة بالقدر نفسه، وتظل أسواقها غامضة للغاية مقارنة بالأصول التقليدية، مثل: الأسهم أو السندات.

ودفع ارتفاعها هذا العام بعض المستثمرين إلى الادعاء بأن سعر العملة المشفرة قد يزيد بمقدار خمسة أضعاف بالمقارنة مع سعرها الحالي، بحيث قد تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، مما جذب انتباه المتشككين الذين يقولون: إنها مضاربة بحتة.

وقال (جاكوب سكانيج) Jacob Skaaning من صندوق التحوط الرقمي الخاضع للتنظيم القبرصي ARK36: الارتفاع الحالي في سعر العملة الرقمية كان مدفوعًا بنقص السيولة في جانب العرض، خاصة في البورصات، مضيفًا أن حجم بيتكوين عبر منصات التداول انخفض وسط ارتفاع الطلب.

ونضجت أسواق العملات المشفرة منذ ارتفاع أسعار بيتكوين في عام 2017 مما جذب مستثمرين أكبر.

وقال (جيمس باترفيل) James Butterfill، مدير الأصول الرقمية في شركة CoinShares: إن النشاط المتزايد في أسواق مشتقات بيتكوين يعني ضمنًا أن المستثمرين المحترفين والمستثمرين المؤسسيين يشترون بيتكوين الآن.

وتوقفت العملات الرقمية الأصغر، التي غالبًا ما تتحرك مع بيتكوين، عن الارتفاع بعد أن ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

وتراجعت Ethereum، العملة المشفرة الثانية من حيث الأهمية، بشكل طفيف بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2018 يوم الاثنين، وذلك قبل إجراء ترقية لشبكة بلوك تشين الخاصة بها، التي من المتوقع أن تجعلها أسرع وقادرة على جذب المزيد من المستخدمين.

وارتفعت XRP ، العملة المشفرة الثالثة من حيث الأهمية، بنسبة 2 في المئة، وتحولت بشكل إيجابي بعد ارتفاعها بنسبة 40 في المئة تقريبًا يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف.