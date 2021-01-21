"بيتكوين" تسجل هبوطا جديدا وتفقد أكثر من 6 % من قيمتها

بعد تسجيلها أرقام قياسية منذ بداية يناير، سجلت عملة بيتكوين تراجعا كبيرا، الخميس ،لتفقد أكثر من 6 في المئة من قيمتها.

وأصبح سعر الوحدة الواحدة من بيتكوين 33 ألف و 286 دولارا.

وذكرت وكالة “رويترز” أن بيتكوين فقدت 6.2 في المئة من قيمتها مقارنة بالجلسة السابقة، الأربعاء حيث كانت في حدود 35 ألف دولار.

وكانت العملة الرقمية بلغت في الـ9 من يناير الجاري رقما تاريخيا عندما تجاوزت قيمتها 41 ألف دولار.

وعزز تنامي الطلب من المؤسسات والشركات وفي الآونة الأخيرة المستثمرين الأفراد ارتفاع بتكوين، إذ ينجذبون إلى احتمالات تحقيق مكسب سريع في عالم يشهد انخفاضا شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية.

ورغم هذا الصعود الهائل، إلا أن مؤسسات اقتصادية وازنة مثل هيئة الرقابة المالية البريطانية حذرت المستثمرين في هذه العملة من خسارة كل أموالهم.

وقالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، إن المتعاملين الذين يستثمرون في سوق العملات المشفرة “يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم”، نظرا لوجود العديد من المخاطر التي تحوم حول هذا النوع من العملات.

وأسس هذه العملة ساتوشي ناكاموتو، الذي برز اسمه للمرة الأولى بعد الإعلان عن فكرة بتكوين عام 2009.

واختفى صاحب هذا الاسم من ساحة تطوير عملة بيتكوين بشكل سريع عام 2010، بعد أن سلّم جميع مهامه المتعلقة بتطوير العملة وموقع الإنترنت الرئيس الخاص بها إلى أنشط المتطوعين في مجتمع بيتكوين.

وبيتكوين أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم.