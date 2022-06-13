بيتكوين تسجّل سقوطا كبيرا في قيمتها

انخفضت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا، الإثنين، إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.

وتراجعت أشهر عملة رقمية حوالى 10 % قرابة الساعة 08,20 ت غ إلى 24,692 دولارا، وهو انخفاض بنسبة 65 % مقارنة بأعلى مستويات سجّلتها في نوفمبر 2021 وأدنى مستوياتها في ديسمبر 2020.

ونقلت شبكة CNBC الأميركية، في 23 أيار، عن سكوت مينرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة جوجنهايم أن من المتوقع أن تنخفض البيتكوين أكثر، إلى نحو 8000 آلاف دولار، مما سيعمق خسائر هذا السوق، حيث يعد هذا “سقوطا كبيرا” في قيمتها.

وقال مينرد للشبكة: “عندما تنزل إلى أقل من 30 ألفا ، فإن 8 آلاف دولار سيكون القاع النهائي، لذلك أعتقد أن لدينا مجالا أكبر بكثير للجانب السلبي، خاصة مع كون بنك الاحتياطي الفيدرالي مقيدا”.

وتوقع مينرد أيضا أن معظم العملات المشفرة ستكون “غير مرغوب فيها” ولكن بيتكوين وإيثريوم “سيبقيان على قيد الحياة”.

وقال: “معظم هذه العملات، ليست عملات، إنها خردة”.