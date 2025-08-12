الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها مع صعود الدولار قبيل بيانات التضخم

منذ ساعتين
العملة الرقمية "بيتكوين"

ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء وتماسك أمام اليورو والجنيه الإسترليني في وقت تترقب فيه الأسواق تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر نشره في وقت لاحق اليوم والذي قد يشكل التوقعات بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وقد تؤدي القراءة المتوسطة لضغوط الأسعار إلى تعزيز الرهانات على خفض المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكن إذا ظهرت مؤشرات على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤجج التضخم فقد يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 148.40 ين بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش.

وسجل اليورو زيادة طفيفة إلى 1.1622 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.3426 دولار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية عند 98.476 بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في الجلستين الماضيتين.

ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة في يوليو تموز، مما يرفع المؤشر على أساس سنوي إلى ثلاثة بالمئة.

وتجاهلت أسواق العملات إلى حد كبير قرار ترامب بتمديد فترة التعليق المؤقت لتطبيق الرسوم الجمركية الأعلى على الواردات الصينية لمدة 90 يوما أخرى، وهي خطوة قال عدد من المتعاملين في السوق إنها كانت متوقعة.

واستقر اليوان عند 7.1917 مقابل الدولار في المعاملات الخارجية.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6513 دولار، ولم يطرأ عليه تغير يذكر عن أمس الاثنين.

وبالنسبة للعملات الرقمية، ارتفعت عملة بيتكوين إلى نحو 119049 دولارا بعد أن قفزت إلى 122308.25 دولار أمس الاثنين مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 123153.22 دولار المسجل منتصف يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

