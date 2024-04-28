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بيرني ساندرز: أغلبية الشعب الأميركي "متقززة" من أفعال آلة نتنياهو الحربية بغزة

منذ ساعة واحدة
بيرني ساندرز

بيرني ساندرز

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اتهم السيناتور الأمريكي اليهودي بيرني ساندرز، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يقوم بتطهير عرقي في غزة، وتهجير 80% من سكانها، في ظل الحرب المستمرة لليوم الـ205.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي إن اتهام إسرائيل بقتل 33 ألف فلسطيني ليس معاداة للسامية، بل توضيح للحقائق.

وأوضح ساندرز لشبكة “سي إن إن” أن “معاداة السامية مثيرة للاشمئزاز، لكن ما تفعله حكومة نتنياهو المتطرفة غير مسبوق”، لافتا إلى أن أغلبية الشعب الأميركي “متقززة” من أفعال آلة نتنياهو الحربية في غزة.

ويوجه ساندرز انتقادات منذ أيام ضد نتنياهو وحكومته، إذ قال، في وقت سابق، إن ما تخوضه إسرائيل في غزة لم يعد حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس، وإنما للقضاء على نسيج حياة الفلسطينيين، حسب تعبيره.

وأضاف ساندرز، في كلمة له أمام الكونغرس للتصديق على مساعدات أجنبية بما فيها المساعدات الأمنية لإسرائيل، أن ما يحدث في غزة ليس حوادث أو أخطاء حرب، وإنما سياسة محسوبة تنفذ بشكل منهجي لأكثر من 6 أشهر.

    المصدر :
  • CNN عربي

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