الثلاثاء 8 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 11 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيسكوف: حتى الآن لا نرى داعيا للتفاؤل بخصوص المحادثات الروسية – الأمريكية

منذ ساعة واحدة
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو لا ترى حتى الآن داعيا للتفاؤل بشأن نتائج المحادثات الروسية – الأمريكية في جنيف حول الضمانات الأمنية.

وفي تقييمه للمحادثات التي جرت أمس الاثنين في جنيف، بين وفد روسي ووفد أمريكي، حول التوصل لضمانات أمنية قال بيسكوف: “حتى الآن، يمكننا القول، لا نرى أي سبب مهم للتفاؤل. وما يستحق تقييما إيجابيا، وهذا التقييم الإيجابي قدمه (نائب وزير الخارجية سيرغي) ريابكوف، هو حول كيفية إجراء هذه المفاوضات، أعني طبيعتها، أي أنها كانت مفتوحة وموضوعية ومباشرة”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن ما يهم في المفاوضات هي النتائج، وليست عملية التفاوض في حد ذاتها، مضيفا: “ليس هناك ما يمكن قوله حول النتيجة حتى الآن. هناك عدة جولات أخرى قادمة ستسمح بفهم أوضح، وتقدم صورة واضحة … الآن، للأسف، من غير الممكن استخلاص أي استنتاجات أخرى”.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخارجية الروسية
    الخارجية الروسية: الوفد الروسي يعول على حوار بناء وجوهري مع الناتو
    البيت الأبيض: تهديدات إيران ضد مسؤولي إدارة ترامب غير مقبولة
    جاستن ترودو
    ترودو: تأمين لقاحات كافية لجميع الكنديين للحصول على الجرعة الرابعة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اكتشاف فائدة غير متوقعة لبذور الرمان
    فحص كورونا
    كورونا
    كم تستمر فترة أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون؟
    وائل الإبراشي
    وفاة إعلامي مصري شهير بفيروس كورونا