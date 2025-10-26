الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
بيسنت: الصين ستؤجل قواعد تصدير المعادن الاستراتيجية لمدة عام

زير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

زير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تعيد الصين شراء كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي لعدة سنوات، وستؤجل نظام الترخيص الموسع للمعادن الاستراتيجية لمدة عام وتعيد النظر فيه، وذلك بعد يومين من المحادثات التجارية في ماليزيا.

وقال بيسنت في تصريح لشبكة (سي.بي.إس) إن كميات فول الصويا المشتراة ستكون كبيرة. وقال بيسنت لشبكة (إيه.بي.سي) إنه عند إعلان الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ عن صفقة تجارية يوم الخميس المقبل سيشعر مزارعو فول الصويا الأمريكيين “بالرضا الشديد عما سيحدث لهذا الموسم والمواسم القادمة لعدة سنوات”.

وقال بيسنت إن تفاصيل صفقة نقل ملكية تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الصيني (تيك توك) إلى الولايات المتحدة تمت تسويتها وإن ترامب وشي سيتمكنان من “إتمامها” خلال أيام.

