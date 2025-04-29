بيسنت: الصين قد تفقد 10 ملايين وظيفة بسبب الرسوم الجمركية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء “إن الصين قد تفقد 10 ملايين وظيفة في وقت قصير بسبب الرسوم الجمركية وإن بكين ستدرك بمرور الوقت أن الرسوم الصينية المضادة غير مستدامة”.

من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن شركات الطيران الصينية وبوينغ تأثرت بشدة بالرسوم الجمركية الأمريكية وعبرت عن أملها في أن تستجيب الولايات المتحدة لمخاوف الشركات وتعمل على خلق بيئة تجارية مستقرة.

وهذا البيان أول تعليق من بكين على تأثير الرسوم الجمركية على صناعة الطيران منذ أن أعادت شركة بوينغ الأمريكية ثلاث طائرات من طراز 737 ماكس إلى الولايات المتحدة بعد إرسالها إلى الصين لتسليمها إلى عملاء صينيين.

وقالت بوينغ الأسبوع الماضي إن عددا من عملائها في الصين أشاروا إلى أنهم لن يستلموا طائرات جديدة بسبب الرسوم الجمركية، وإنها تتطلع إلى إعادة بيع عشرات الطائرات المحتمل عدم تسليمها للصين.

وذكرت الوزارة في ردها على أسئلة وسائل الإعلام بشأن الطائرات التي أعادتها بكين إن الصين مستعدة لدعم التعاون التجاري الطبيعي بين البلدين، ودعت واشنطن إلى خلق بيئة يمكن التنبؤ بها للتجارة والاستثمار.