بيسنت: المحادثات التجارية بين أمريكا والصين وضعت إطار عمل لاجتماع الرئيسين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن المحادثات التجارية التي عُقدت مع الصين في ماليزيا أمس واليوم مهدت الطريق لعقد اجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في وقت لاحق من الأسبوع.

وأضاف بيسنت في تصريحات للصحفيين “أعتقد أن لدينا إطار عمل ناجحا للغاية ليناقشه الزعيمان يوم الخميس”.

من جهته قال كبير المبعوثين التجاريين لواشنطن في كوالالمبور اليوم إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مهدت الطريق لعقد “اجتماع مثمر” بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، مما يزيد الآمال في التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم.

والتقى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير الخزانة سكوت بيسنت مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جولة خامسة من المناقشات بالحضور الشخصي منذ مايو أيار في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تهدئة الحرب التجارية.

وقال جرير لدى خروجه من المحادثات لمقابلة ترامب “أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة حيث سيعقد الزعيمان اجتماعا مثمرا للغاية”.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين في كوالالمبور اليوم الأحد إن المحادثات التي استمرت يومين سعيا لتجنب تصعيد الحرب التجارية قد اختتمت.

ويتطلع الجانبان إلى تجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية وغيرها من القيود التجارية بدءا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني، ردا على توسيع الصين نطاق ضوابط التصدير على سلع بالغة الأهمية من بينها معادن نادرة.