بيسنت: الهند قد تكون من أولى الدول إبراماً لاتفاقيات الرسوم مع أمريكا

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين “إن عددا كبيرا من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قدموا مقترحات جيدة للغاية” لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح أن تكون الهند من أولى الدول توقيعا لاتفاق من هذا القبيل.

وأضاف لشبكة (سي.إن.بي.سي) “أعتقد أن الهند ستكون (صاحبة) واحدة من أولى الاتفاقيات التجارية التي سنوقعها”، مضيفا أن الولايات المتحدة أجرت أيضا مفاوضات جوهرية للغاية مع اليابان، وأن المناقشات مع شركاء تجاريين آسيويين آخرين تسير على ما يرام.

وفي تصريحات للصحفيين بعد مقابلتين تلفزيونيتين اليوم، قال بيسنت إن أول اتفاق تجاري من هذا النوع يُحتمل إبرامه الأسبوع الحالي أو المقبل.

وأضاف في تصريحات لقناة (سي.إن.بي.سي) أن أحدث التحركات الصينية لإعفاء بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية مضادة أظهرت أن بكين تريد تهدئة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، وقال إن واشنطن امتنعت عن التصعيد من خلال حظر تلك السلع.

وقال بيسنت لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “سينخرط بشكل وثيق” في الصفقات التجارية المفصلة مع كل من 15 إلى 18 شريكا تجاريا مهما، ولكن سيكون من المهم التوصل إلى اتفاقات مبدئية قريبا.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتزم الاتصال بنظيره الصيني لبدء المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم، قال بيسنت لفوكس نيوز “سنرى ما سيحدث مع الصين. إنه أمر مهم. أعتقد أن الجانب الصيني لا يمكنه تحمل استمرار ذلك، لذا ربما سيتصلون بي يوما ما”.

وجاء ذلك بعد أن قال لقناة (سي.إن.بي.سي) إن الأمر متروك للصين للحد من التوتر لأن حجم مبيعاتها للولايات المتحدة أكثر خمسة أمثال من المبيعات الأمريكية لها.