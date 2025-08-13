بيسنت: خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة شبه مؤكد بعد بيانات التضخم

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بات شبه مؤكد بعد أن أظهرت بيانات جديدة زيادة التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة في يوليو تموز.

وعبر عن اعتقاده بأن خفضا قويا بمقدار نصف نقطة مئوية ممكن نظرا لبيانات الوظائف الضعيفة في الآونة الأخيرة.

وأفادت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) بأن المتعاملين في العقود المرتبطة بسعر الفائدة القياسي على الأموال الاتحادية قدروا اليوم الأربعاء أن احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 16 و17 سبتمبر أيلول تبلغ 99.9 بالمئة.

جاء ذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو تموز أمس الثلاثاء وتعليقات لاحقة من بيسنت تشير إلى أن البنك المركزي استخدم مخاوف من ضعف سوق العمل مبررا لخفض أكبر في سبتمبر أيلول الماضي.

وانتقد ترامب تخفيض أسعار الفائدة العام الماضي ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية نظرا لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني. وخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات بنهاية 2024، في سبتمبر أيلول، وفي اجتماعين بعد الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول. وثبت أسعار الفائدة منذ ذلك الحين.