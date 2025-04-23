بيسنت‭:‬ على أمريكا والصين خفض الرسوم لاستئناف المفاوضات التجارية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد بأن الرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تنخفض قبل استئناف المفاوضات التجارية.

وأكد بيسنت للصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن تقليل التوتر أمر ضروري لأكبر اقتصادين في العالم لإعادة التوازن إلى علاقاتهما التجارية.

وعندما سُئل بيسنت عما إذا كان ذلك يعني تقليص رسوم أمريكية 145 بالمئة على السلع الصينية ورسوم صينية 125 بالمئة على السلع الأمريكية، قال “أعتقد أن ذلك يجب أن يحدث، لأنه مرة أخرى، لا يعتقد أي من الجانبين أن هذه مستويات مستدامة. ومثلما ذكرت أمس، هذا يعادل حظرا، والانقطاع في التجارة بين البلدين لا يخدم مصلحة أي طرف”.