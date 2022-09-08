الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
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بيلاروسيا تطلق مناورات بالقرب من مناطق حدودية

منذ 15 دقيقة
جيش بيلاروسيا

جيش بيلاروسيا

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أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، الخميس، إطلاق تدريبات عسكرية عند مدينة بريست القريبة من الحدود البولندية وفي العاصمة مينسك ومنطقة فيتيبسك شمال شرق البلاد.

وذكرت أن التدريبات، المقرر أن تستمر حتى 14 سبتمبر أيلول، ستحاكي “تحرير أراض استولى عليها العدو لفترة مؤقتة” واستعادة السيطرة على مناطق حدودية.

وأشارت الوزارة إلى أن مستوى القوات والمعدات العسكرية المشاركة في التدريب لا تتطلب تقديم إخطار بموجب إرشادات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وبيلاروسيا حليف وثيق لروسيا وسمحت لموسكو باستخدام الأراضي البيلاروسية لإرسال قوات إلى أوكرانيا عندما أطلقت روسيا ما تصفه بـ “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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