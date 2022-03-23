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بيلاروسيا تغلق القنصلية الأوكرانية بتهمة التجسس

23 - مارس - 2022
علم بيلاروسيا

علم بيلاروسيا

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طلبت بيلاروسيا من بعض الدبلوماسيين الأوكرانيين مغادرة البلاد، وإنها ستغلق قنصلية جارتها في مدينة بريست، وفق ما قالت وكالة أنباء بلتا في بيلاروسيا، اليوم الأربعاء.

وكان جهاز الأمن في بيلاروسيا قد اتهم يوم أمس الثلاثاء 8 دبلوماسيين أوكرانيين بالتجسس.

واستخدمت روسيا أراضي بيلاروسيا نقطة انطلاق لغزوها لأوكرانيا.

وتأتي هذه الإجراءات مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثامن والعشرين على التوالي وتواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لأوكرانيا فيما تواصل القوات الأوكرانية التصدي لتلك الهجمات وسط دعم عسكري غربي لكييف.

بولندا تفكك شبكة تجسس روسية

علن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستطرد “45 جاسوسًا روسيًا ينتحلون صفة دبلوماسيين”.

وكتب على تويتر “بطريقة متّسقة وحازمة تمامًا، نُفكّك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا”.

وكان جهاز مكافحة التجسس البولندي “آيه بي دبليو”، قد قال إن “وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصا كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية، يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا”.

وقال المتحدث باسم الجهاز ستانيسلاف زارين، إن اللائحة تم رفعها إلى وزارة الخارجية البولندية، مشيرا عبر تويتر الى أن جهاز مكافحة التجسس يطلب “طردهم من الأراضي البولندية”.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية ظهر اليوم.

وأعلن المتحدث توجيه الاتهام بالتجسس لصالح روسيا، إلى بولندي يعمل في دائرة الأرشيف لبلدية وارسو.

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