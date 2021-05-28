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بيلاروسيا: نواجه ضغطاً لا سابق له من جانب الغرب

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو

رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو

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أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، خلال خطاب ألقاه في جلسة مجلس رؤساء الحكومات لرابطة الدول المستقلة: اليوم الجمعة، أن بيلاروس تواجه حاليا ضغط عقوبات شديدة لا سابق له من جانب الغرب.

وقال غولوفتشينكو  “كما تنبأ به رئيس بلادنا (الكسندر لوكاشينكو) فقد أثارت جائحة فيروس كورونا محاولات لتغير مناطق النفوذ في العالم، الأمر الذي تستخدم من أجل تحقيقه كل الأساليب القائمة. لسوء الحظ يجب الاعتراف بأنه في ظروف العالم المتعدد الأقطاب، الذي يسيطر فيه حق الدولة القوية على القانون الدولي فإن الدول التي تسعى لمراعاة المصالح الوطنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تواجه محاولات لتقويض أنظمتها القائمة، عن طريق ممارسة الضغط والتدخل الفعلي. وتواجه بيلاروس ضغط عقوبات متزايد لا سابق له من جانب الغرب الجماعي”، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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