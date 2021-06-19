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بيلاروس لن تستقبل الطائرات من أوكرانيا

منذ 6 ساعات
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

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رد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، على قرار اغلاق اوكرانيا مجالها الجوي امام طائرات بلده، بالقول “بما أن أوكرانيا أغلقت مجالها الجوي أمام طائراتنا، فنحن من جانبا سنرفض استقبال الطائرات الأوكرانية”.

في نهاية ايار، أوقفت أوكرانيا الحركة الجوية مع بيلاروس ومنعت الطائرات البيلاروسية من استخدام مجالها الجوي، وذلك على خلفية الحادثة التي نفذت فيها طائرة ركاب لشركة “ريان إير” متوجهة من أثينا إلى فيلنوس هبوطا اضطراريا في مطار مينسك حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم في الخارج رومان بروتاسيفيتش، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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