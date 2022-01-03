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“بيلد”: شولتس يرغب بلقاء بوتين في كانون الثاني الجاري

3 - يناير - 2022
المستشار الألماني المقبل أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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قالت صحيفة “بيلد”، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتبر بناء العلاقات مع روسيا، من العوامل الهامة، وينوي أخذ هذه العملية تحت إشرافه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها، أن المستشار الألماني يأمل بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يناير الجاري.

ووفقا للصحيفة، يسعى شولتس إلى “بداية جديدة” في العلاقات مع موسكو. وسيمس ذلك بشكل خاص، موضوع توريد الغاز الروسي، والقضية الأوكرانية.

وزعمت الصحيفة، بأن ينس بوتنر مستشار شولتس لشؤون السياسة الخارجية، “يحضر على مدى أسبوعين لعقد هذا اللقاء بين الرئيس الروسي والمستشار الألماني في يناير.

وترى الصحيفة، وضع الأمور بهذا الشكل، يستبعد مشاركة حزب الخضر، الذي ينتهج موفقا أكثر سلبية تجاه روسيا، خاصة فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية وخط “السيل الشمالي- 2”.

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