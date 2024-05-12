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بيلغورود الروسية.. 7 قتلى على الأقل في انهيار بناية سكنية بعد قصف أوكراني

منذ 40 دقيقة
هجوم أوكرانيا على مدينة بيلغورود الروسية

هجوم أوكرانيا على مدينة بيلغورود الروسية

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ذكرت وسائل إعلام روسية أن ما لا يقل عن سبعة قتلوا عندما انهار جزء من مبنى سكني متعدد الطوابق بسبب هجوم صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود بين البلدين.

وأظهرت لقطات من الموقع نشرها فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود انهيار ما لا يقل عن 10 طوابق من المبنى.

وقال جلادكوف “تعرضت مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود لقصف مكثف من القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف “نتيجة إصابة مبنى سكني مباشرة بقذيفة، انهارت الواجهة بالكامل من الطابق العاشر إلى الطابق الأول”.

وذكرت تقارير روسية أولية أن عدد القتلى ثلاثة على الأقل وأن 20 ربما دفنوا تحت الأنقاض.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا. ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من الروايات الواردة عما يحدث في ساحة المعركة من أي من الجانبين.

للمزيد اقرأ:

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    المصدر :
  • رويترز

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