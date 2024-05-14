بيلوسوف: لتحقيق النصر في أوكرانيا بأقل خسائر بشرية

قال أندريه بيلوسوف المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي الثلاثاء إن المهمة الرئيسية لروسيا هي تحقيق النصر في ساحة المعركة في أوكرانيا بأقل قدر من الخسائر في القوات.

وقال بيلوسوف، الخبير الاقتصادي الذي رشحه الرئيس فلاديمير بوتين بشكل غير متوقع يوم الأحد ليحل محل سيرجي شويجو، إن القطاع العسكري بحاجة إلى مزيد من الكفاءة والابتكار لتحقيق أهدافه.

وأضاف في جلسة برلمانية “المهمة الرئيسية بالطبع تظل تحقيق النصر، وضمان تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية للعملية العسكرية الخاصة التي حددها الرئيس. وفي الوقت نفسه، أرغب في التأكيد على ذلك بصفة خاصة، بأقل قدر من الخسائر البشرية”.

وكانت تصريحاته مثيرة للدهشة لأن المسؤولين الروس نادرا ما يناقشون الخسائر البشرية في الحرب ويكتفون بالثناء على بطولات الجنود الذين فقدوا أرواحهم.

ولا تنشر روسيا أو أوكرانيا أي تفاصيل عن القتلى والجرحى في صفوفهما، لكن محللين عسكريين غربيين يقولون إن روسيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان أوكرانيا، أبدت استعدادا كبيرا لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق مكاسب إضافية. ويقول مسؤولون روس إن هذا التحليل الغربي غير موضوعي ولا دقيق.