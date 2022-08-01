بيلوسي ستزور تايوان رغم تحذير الصين

نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن مصدرين (تايواني وأمريكي) القول إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستزور تايوان رغم عدم الإعلان عن ذلك في جدول جولتها الآسيوية، ورغم التحذيرات الصينية.

ونسبت الشبكة لمسؤولة حكومية تايوانية قولها إن بيلوسي من المتوقع أن تبقى طوال الليل في تايوان، دون أن تحدد موعد هبوطها في الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا منها.

كما نقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن ”مسؤولي وزارة الدفاع يعملون على مدار الساعة لمراقبة أي تحركات صينية في المنطقة وتأمين خطة للحفاظ على سلامتها.

وكان مكتب بيلوسي أعلن، أمس الأحد، أنها ترأس وفدًا من الكونغرس في جولتها التي تشمل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان. ولم يتطرق إلى ذكر تايوان.

وتعتبر الصين زيارات المسؤولين الأمريكيين لتايوان إشارة تشجيع للمعسكر المؤيد للاستقلال في الجزيرة.

ولا تقيم واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.

وتأتي زيارة بيلوسي، التي تتولى ثالث أعلى منصب في الولايات المتحدة والمنتقدة منذ فترة طويلة للصين، وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين.

وكان العضو بالحزب الجمهوري الأمريكي نيوت جينجريتش، آخر رئيس لمجلس النواب يزور تايوان وذلك في عام 1997.

وفي اتصال هاتفي، يوم الخميس، نبه الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى ضرورة ”التزام واشنطن بمبدأ صين واحدة“، وحذر من أن ”أولئك الذين يلعبون بالنار سيكتوون بها“.

وفي المقابل، أبلغ بايدن، الرئيس الصيني بأن سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان لم تتغير وبأن واشنطن تعارض بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

ولم يرد رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج، مباشرة اليوم الإثنين، حين سئل عما إذا كانت بيلوسي، ستزور تايوان يوم الخميس، حسبما تتوقع وسائل إعلام محلية.

وقال سو، للصحفيين في تايبه: ”نحن عادة نرحب بحرارة بزيارات الضيوف الأجانب الكبار لبلدنا“.

وقالت وزارة الخارجية في سنغافورة إن وفد بيلوسي، سيزور البلاد اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، وسيجتمع مع مسؤولين بينهم رئيس الوزراء لي هسين لونج.

وأفاد الموقع الإلكتروني لغرفة التجارة الأمريكية في سنغافورة بأنه من المقرر أن تقيم الغرفة حفل استقبال لوفد بيلوسي، بعد ظهر اليوم الإثنين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، يوم الأحد، عن المتحدث باسم سلاح الجو الصيني شين جينكه، قوله إن الصين ”ستحافظ بحزم على السيادة الوطنية وسلامة أراضيها“.

وقال شين، خلال معرض عسكري إن سلاح الجو لديه أنواع كثيرة من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق حول ”الجزيرة الغالية لوطننا الأم“، في إشارة إلى تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ولم تتخل أبدا عن استعدادها لاستخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها.

وتأتي زيارة بيلوسي، في وقت حساس للغاية من الناحية السياسية للقادة الصينيين والأمريكيين.