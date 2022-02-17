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بيلوسي على رأس وفد من الكونغروس في القدس

17 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 8:43 مساءً
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، بوفد ديمقراطي من الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

وناقش المجتمعون “أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجهها دولة إسرائيل وخاصة الملف النووي الإيراني”.

بينيت أشار خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بالقدس، إلى “العلاقات الدافئة بين إسرائيل والولايات المتحدة وأهمية دعم الحزبين لإسرائيل”.

كما شكر رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على دعمها في دفع تمويل الولايات المتحدة للقبة الحديدية، مشددا على أهمية استكمال العملية في أقرب وقت ممكن.

وقال: “نانسي، أشكرك على بدء هذه الزيارة. لقد سمعت ردود فعل رائعة من كل من قابلك. أريد أن أشكرك شخصيا على دعمك المستمر لإسرائيل. لدينا بلد جميل هنا، مكان صعب للغاية، ولكن مع جميل الناس. لقد وقفت إلى جانب إسرائيل. دافع والدك، رحمه الله، عن اليهود في أحلك ساعات تاريخنا عندما لم يكن من السهل الدفاع عن اليهود. أريد أن أشكرك”.

وحضر اللقاء السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هرتصوغ، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيديس.

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