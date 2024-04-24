بيلوسي: نتنياهو يجب أن يستقيل وهو عقبة أمام حل الدولتين

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل منذ سنوات “عقبة” أمام حل الدولتين ويجب أن يستقيل.

وأوضحت بيلوسي في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة “ملتزمة” بأمن إسرائيل من كافة النواحي، لكنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها نتنياهو منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت: “يجب أن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. نرفض سياسات نتنياهو وممارساته. ما حدث فظيع. الدمار في غزة هائل”.

وتابعت: “على نتنياهو أن يستقيل، فهو في نهاية المطاف مسؤول عن ذلك”.

واتهمت بيلوسي نتنياهو بأنه “عقبة” أمام حل الدولتين، وقالت: “لا أعرف ما إذا كان يخشى السلام أم أنه لا يريد السلام فحسب، لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين منذ سنوات”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.