الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيل غيتس يحذر من الاستثمار في "بيتكوين"

28 - فبراير - 2021
بيل غيتس

بيل غيتس

A A A
طباعة المقال

حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس إلى تجنب الاستثمار في بيتكوين، قائلا: تقلباتها لا تقلق إيلون ماسك لكنها مصدر قلق لأتباعه من صغار المستثمرين.

وساهمت التصريحات المؤيدة لـ”بيتكوين” من جانب الملياردير إيلون ماسك، في تسجيل العملة ارتفاعا صاروخيا مؤخرا.

وقال صاحب شركة مايكروسوفت بيل غيتس موجها كلامه للمستثمرين في بيتكوين: “يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالا بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين”، وفق مقابلة مع “بلومبرج”.

وأضاف غيتس قائلا: “تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك الذي يمتلك الكثير من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين”.

كان غيتس قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لم يستثمر في الـ”بيتكوين”، لافتا إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات، حسبما ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية.

    المزيد من أخبار العالم

    برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
    في الدوحة.. انطلاق جولة محادثات نووية غير مباشرة بين إيران وأمريكا
    آثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي على كريمينتشوك
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فاجعة كريمنتشوك تنشر الخوف بعيدا عن خطوط المواجهة بأوكرانيا
    الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها
    الأسهم الأوروبية تواصل الصعود لثالث جلسة في هذا الأسبوع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟