بيل كلينتون: اقتحام الكونغرس “اعتداء غير مسبوق”

انتقد الرئيس الأميركي الأسبق، الديموقراطي بيل كلينتون، عملية اقتحام عدد من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن، الأربعاء، واعتبر ما حصل “اعتداء غير مسبوق” على المؤسسات الأميركية.

وقال كلينتون في تغريدة “لقد واجهنا اليوم اعتداء غير مسبوق على الكابيتول وعلى دستورنا وعلى بلدنا”، معتبرا أن هذا الهجوم غذته “أربع سنوات من السياسات المسمومة” والتضليل المتعمد.

وأضاف أن “الفتيل أشعله دونالد ترامب وأشد الداعمين له حماسة، وكثيرون منهم في الكونغرس، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات التي خسرها”.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021

واقتحم متظاهرون مؤيدون لترامب مبنى الكونغرس، الأربعاء، وتسببوا بتعطيل جلسة عقدها الكونغرس بغرفتيه للمصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

وندد مشرعون ومسؤولون أميركيون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري باقتحام مبنى الكونغرس.

وزير الخارجية مايك بومبيو، ندد باقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن، الأربعاء، وقال إن العنف الانتخابي “لا يمكن التساهل معه” لا في الولايات المتحدة ولا خارجها.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر “لقد سافرت إلى العديد من الدول وكنت دائما أؤيد حق كل إنسان في التظاهر السلمي دفاعا عن معتقداته أو قضاياه”.