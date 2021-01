بيل كلينتون: اقتحام الكونغرس “اعتداء غير مسبوق”

انتقد الرئيس الأميركي الأسبق، الديموقراطي بيل كلينتون، عملية اقتحام عدد من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن، الأربعاء، واعتبر ما حصل “اعتداء غير مسبوق” على المؤسسات الأميركية.

وقال كلينتون في تغريدة “لقد واجهنا اليوم اعتداء غير مسبوق على الكابيتول وعلى دستورنا وعلى بلدنا”، معتبرا أن هذا الهجوم غذته “أربع سنوات من السياسات المسمومة” والتضليل المتعمد.

وأضاف أن “الفتيل أشعله دونالد ترامب وأشد الداعمين له حماسة، وكثيرون منهم في الكونغرس، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات التي خسرها”.

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another.

— Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021