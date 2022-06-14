نفتالي بينيت: زيارة بايدن ستساعد على دمجنا في الشرق الأوسط

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيساعد إسرائيل على تعزيز علاقاتها في المنطقة والارتقاء بتحالفها مع واشنطن إلى آفاق جديدة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.

وأضاف مكتب بينيت في بيان أن الزيارة ستساعد على “دمج إسرائيل في الشرق الأوسط”.

وشكرت إسرائيل بايدن على جهوده لتعزيز مصالحها المشتركة مع المملكة العربية السعودية، الدولة التي تدعم التطبيع مع إسرائيل في المنطقة لكنها لم تعترف رسميا بإسرائيل نفسها.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الثلاثاء إن على إسرائيل والدول العربية التي تشاركها المخاوف بشأن إيران أن تعزز قدراتها العسكرية تحت رعاية واشنطن، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي في خطاب إلى تقارب العلاقات الأمنية الإسرائيلية مع دول الخليج العربية في إطار حملة دبلوماسية برعاية الولايات المتحدة عام 2020، وكذلك مصر والأردن، وقال إن هناك جهودا لتوسيع هذا التعاون.

وقال وفقا لنص رسمي “في مواجهة العداء الإيراني… المطلوب ليس فقط التعاون، بل أيضا حشد قوة إقليمية، بقيادة أمريكية، مما سيعزز قوة جميع الأطراف المعنية”.

وأضاف “في هذا الصدد، نحن نعمل باستمرار من أجل أمن مواطني إسرائيل”.

وأعلن مسؤول أمريكي أن جولة بايدن في الفترة من 13 إلى 16 يوليو تموز ستشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية. وبحسب التلفزيون السعودي الرسمي، سيحضر بايدن قمة مع قادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق.