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بينها أنفاق.. إسرائيل تعلن استهداف نحو 150 هدف تحت الأرض شمال قطاع غزة

منذ 36 ثانية
إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه

إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه (رويترز)

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كانت ليلة أمس الجمعة 27\10\2023 من الأيام الأكثر دموية منذ إنطلاق شرارة الحرب بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس، وبينما كشفت العديد من التقارير استخدام العدو لقنابل جديدة مثل “الإسفنجية” و”قنابل زلزالية” بحجة تدمير أنفاق حماس، كشف الجيش الإسرائيلي بعض التفاصيل عن العملية الموسعة التي نفذها، بعد الغارات العنيفة التي شهدها القطاع.

بحيث أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أن الطيران استهدف الليلة الماضية نحو 150 هدفا تحت الأرض شمال قطاع غزة، بينها أنفاق يستعملها مقاتلو حركة حماس.

كما أشارت في بيان السبت عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه تم القضاء على عناصر من الحركة، وتدمير مواقع قتالية، وبنى تحتية تحت الأرض للحركة.

وأوضحت أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في القصف على شمال غزة.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل علي أبو ركبة، قيادي مهم في حماس، لافتا إلى أنه رئيس المنظومة الجوية التابعة للحركة. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، عبر منصة إكس إن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تمكنا الليلة الماضية من “تصفيته”.

كما أضاف أنه “كان مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي” التابعة لحماس.

وزعم أدرعي أن أبو ركبة شارك بحكم وظيفته في تخطيط وتنفيذ هجمات السابع من أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، “عبر توجيه الذين تسللوا بالمظلات الشراعية بالإضافة إلى قيادة الطائرات المسيَّرة لمهاجمة مواقع الجيش”.

وكانت القوات الإسرائيلية واصلت خلال الليل غاراتها المكثفة والعنيفة على قطاع غزة.

بينما نفذت توغلاً برياً وصف بأنه أكبر وأهم من التوغلات السابقة، مع استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن القطاع. إذا دخلت مجموعات من المشاة إلى داخل القطاع، واشتبكت مع عناصر من حماس، قبل أن تخرج.

فيما اعتبر عدد من المحللين أن ما جرى أمس أشبه باختبار من قبل إسرائيل لقدرات جنودها على الأرض، ودفاعات مقاتلي حماس على السواء، قبل الاجتياح الكبير المرتقب.

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