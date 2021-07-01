بينها إيران.. دول تتصدر نسبة الأقل تلقيحا في العالم

تتسارع وتيرة حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حول العالم، ولكن هناك تعاني من بطئ شديد في عمليات التطعيم.

ومرت أشهر عدة على إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك، فإن الجهود العالمية لم تنجح سوى بتطعيم 23.4 بالمئة من سكان العالم، في ظل تفشي السلالة المتحورة من الفيروس “دلتا” بشكل “سريع وتأثير مدمر” في 96 دولة على الأقل، وفقا لموقع مجلة “فورتشن”.

وبحسب الموقع، فإنه ورغم انخفاض النسبة نوعا ما، إلا أنها تعتبر تقدما عما كانت عليه قبل أسبوعين، عندما كانت لا تتجاوز 20.9 بالمئة.

ووفقا للموقع، فقد تم إعطاء ما لا يقل عن 3.04 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، بحلول يوم 29 يونيو.

وظهر في البيانات أن الدول الأعلى من ناحية التطعيم هي: آيسلاندا (75.9 بالمئة)، وكندا (68 بالمئة) وبريطانيا (65.7 بالمئة) ومن ثم تشيلي (65.5 بالمئة)، تليها الأوروغواي (64.7 بالمئة)، وإسرائيل (64.5 بالمئة).

ولفت الموقع إلى أن 44 دولة ومقاطعة على الأقل نجحت بنشر اللقاحات بين أكثر من نصف شعوبها.

وكانت أبرز الدول التي تجاوزت حاجز النصف هي: الولايات المتحدة (53.8 بالمئة)، وألمانيا (54.1 بالمئة) وإيطاليا (55.9 بالمئة).

كما لفت إلى أن 67 دولة على الأقل طعمت نسبة لا تصل 10 بالمئة من شعوبها، وهي: تايلاند (9.6 بالمئة)، وجنوب إفريقيا (4.9 بالمئة)، وفيتنام (3.5 بالمئة).

كما أظهرت بيانات الموقع وجود 14 دولة، معظمها في إفريقيا، لا تصل نسبة التطعيم فيها إلى 1 بالمئة.

كما ظهرت مصر بين الدول الأقل من ناحية التلقيح، بنسبة 3.4 بالمئة، وكذلك إيران بنسبة 4.8 بالمئة، وليبيا بنسبة 5.4 بالمئة، والعراق بنسبة لم تتجاوز 1.4 بالمئة، والسودان بنسبة 1.3 بالمئة، وسوريا بنسبة 0.6 بالمئة.