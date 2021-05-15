بينها السعودية.. روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 5 دول

قررت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع 5 دول إضافية هي أيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسعودية، بداية من 25 الشهر الجاري.

وقال مركز التصدي لانتقال فيروس كورونا وانتشاره، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه “مراعاة للوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارا من 25 مايو 2021 مع الدول التالية: أيسلندا (موسكو – ريكيافيك مرتين في الاسبوع)، مالطا (موسكو – فاليتا مرتين في الأسبوع)، المكسيك (موسكو – كانكون ثلاث مرات في الأسبوع)، البرتغال (موسكو – لشبونة ثلاث مرات في الأسبوع)، المملكة العربية السعودية (موسكو – جدة ثلاث مرات في الأسبوع، غروزني – جدة مرة في الأسبوع، محج قلعة – جدة مرة في الأسبوع)”.

وحتى الآن استأنفت روسيا الرحلات الجوية الدولية مع كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وفيتنام وفنزويلا واليونان وألمانيا وسنغافورة وصربيا وإثيوبيا وقطر وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات وتنزانيا وسويسرا وسريلانكا وأوزبكستان وفنلندا واليابان وجزر المالديف وكوبا وسيشيل.

وكانت حكومة روسيا قد صادقت على قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة وتضم حاليا فقط الولايات المتحدة والتشيك.

وأصدرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أمرا بالمصادقة على “قائمة الدول، التي تقوم بأعمال غير صديقة تجاه الاتحاد الروسي والمواطنين الروس والكيانات القانونية الروسية”.

وينص الأمر على تطبيق مبادئ مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصادر يوم 23 أبريل 2021، بشأن “تنفيذ إجراءات التصدي للأعمال غير الصديقة من قبل الدول الأجنبية”.

وتشمل هذه الإجراءات تقييدا لعدد الأشخاص المقيمين على الأراضي الروسية، الذين يمكن أن توظفهم البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في روسيا.