بينها فرنسا وفنلندا… شركات طيران جديدة توقف التحليق فوق بيلاروسيا

اعتراضا على حادثة طائرة Ryanair الأحد الماضي، والتي تم من خلالها اعتقال المعارض رومان بروتاسيفيتش حيث تم تحويل مسار الطائرة ليعتقل رومان بعيد هبوطها، أعلنت شركة الطيران الفرنسية في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” إنه “سيتم تغيير مسار الطائرات الموجودة في الجو”، فيما ذكرت الشركة الفنلندية أنها “لن تستخدم المجال الجوي البيلاروسي حتى إشعار آخر”.

وأعلنت الخطوط الجوية السنغافورية أيضا عن تعديل مسارات طائراتها كي تتجنب عبور أجواء بيلاروس.

وسبق أن أعلنت أمس AirBaltic اللاتفية، KLM الهولندية، وWizz Air الهنغارية، SAS السويدية، Lufthansa الألمانية أن طائراتها لن تدخل المجال الجوي البيلاروسي.

وفرضت ليتوانيا حظرا على الحركة الجوية مع بيلاروس، فيما قالت أوكرانيا إنها ستقدم على نفس الخطوة اعتبارا من منتصف الليل المقبل.

وبدأت دول أروبية، منها بريطانيا وفرنسا، ترفض استقبال طائرات شركة “بيلافيا” البيلاروسية في مطاراتها.

ردا على ذلك، أعلنت الشركة البيلاروسية وقف الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وفرنسا حتى نهاية أكتوبر المقبل، وتم صباح اليوم إلغاء رحلة كانت مقررة من مينسك إلى باريس.

ورصدت اليوم في سماء بيلاروس طائرات من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا، كما أقلعت رحلة واحدة من مينسك إلى ستوكهولم.