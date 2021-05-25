الثلاثاء 13 شوال 1442 ﻫ - 25 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينها فرنسا وفنلندا… شركات طيران جديدة توقف التحليق فوق بيلاروسيا

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 25 - مايو - 2021 11:24 صباحًا
رومان

المعارض رومان

A A A
طباعة المقال

اعتراضا على حادثة طائرة Ryanair الأحد الماضي، والتي تم من خلالها اعتقال المعارض رومان بروتاسيفيتش حيث تم تحويل مسار الطائرة ليعتقل رومان بعيد هبوطها، أعلنت شركة الطيران الفرنسية في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” إنه “سيتم تغيير مسار الطائرات الموجودة في الجو”، فيما ذكرت الشركة الفنلندية أنها “لن تستخدم المجال الجوي البيلاروسي حتى إشعار آخر”.

وأعلنت الخطوط الجوية السنغافورية أيضا عن تعديل مسارات طائراتها كي تتجنب عبور أجواء بيلاروس.

وسبق أن أعلنت أمس AirBaltic اللاتفية، KLM الهولندية، وWizz Air الهنغارية، SAS السويدية، Lufthansa الألمانية أن طائراتها لن تدخل المجال الجوي البيلاروسي.

وفرضت ليتوانيا حظرا على الحركة الجوية مع بيلاروس، فيما قالت أوكرانيا إنها ستقدم على نفس الخطوة اعتبارا من منتصف الليل المقبل.

وبدأت دول أروبية، منها بريطانيا وفرنسا، ترفض استقبال طائرات شركة “بيلافيا” البيلاروسية في مطاراتها.

ردا على ذلك، أعلنت الشركة البيلاروسية وقف الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وفرنسا حتى نهاية أكتوبر المقبل، وتم صباح اليوم إلغاء رحلة كانت مقررة من مينسك إلى باريس.

ورصدت اليوم في سماء بيلاروس طائرات من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا، كما أقلعت رحلة واحدة من مينسك إلى ستوكهولم.

    المزيد من أخبار العالم

    معبر كرم أبو سالم
    إسرائيل تعيد فتح معابر قطاع غزة بشكل جزئي
    بلينكين ونتنياهو
    بلينكن: حريصون على نزع فتيل الأزمة بالقدس والضفة وإعادة إعمار غزة
    منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية
    “هآرتس” تكشف عن خطأ “غير عادي” للقبة الحديدية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ساحة القصاص
    بدون مقابل… سعودي يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
    الدولار
    دولار السوق السوداء “طالع طلعتو”
    الفطر الأبيض
    الفطر الأبيض… أكثر خطورة وأشد فتكاً من نظيره الأسود