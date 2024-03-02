بينهم أطفال.. استشهاد 11 وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على خيمة جنوب غزة

قالت وزارة الصحة في غزة إن 11 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية (السبت 2-3-2024) أصابت خيمة في رفح جنوب قطاع غزة.

ووقعت الضربة في منطقة يحتمي بها النازحون خارج المستشفى الإماراتي في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن مسعفا يعمل في المستشفى كان من بين القتلى. ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

فريق من الأمم المتحدة في شمال غزة

من ناحية أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أن فريقا تابعا لها زار الجمعة مستشفى الشفاء شمالي غزة، الذي استقبل مئات الجرحى بعد المأساة التي خلفت أكثر من 110 قتلى أثناء توزيع مساعدات، وعاين “عددا كبيرا من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية”.

وأمضى موظفون في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، وهم أول من يتمكن من الوصول إلى شمال القطاع منذ أكثر من أسبوع، ما يزيد قليلا على ساعتين صباح الجمعة في المستشفى الواقع بمدينة غزة، الذي زودوه أيضا بكميات من الأدوية والوقود، حسبما أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك إن “مستشفى الشفاء استقبل (الخميس) أكثر من 700 جريح، منهم 200 لا يزالون في المستشفى، ووقت هذه الزيارة أبلغهم موظفو المستشفى أنهم استقبلوا 70 جثة لأشخاص قتلوا”، في المأساة التي حدثت أثناء توزيع مساعدات.